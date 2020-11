Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Farbschmierereien festgestellt - Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

Polizeibeamte haben in den frühen Morgenstunden mehrere Farbschmierereien am Bahnhofsgebäude, im Gebäudeinneren und im Nahbereich festgestellt. Ein Unbekannter hatte in der vergangen Nacht zwischen 20.30 Uhr und 01.45 Uhr mit schwarzer Farbe verfassungsfeindliche Symbole mit rechtsextremem Bezug aufgebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0277746/2020) entgegengenommen. (fr)

