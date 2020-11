Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

Im Zeitraum vom 26.09.2020 bis gestern Nachmittag, gegen 14.45 Uhr, sind Unbekannte in ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Palmental eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Räumlichkeit, durchwühlten sämtliche Kisten und entwendeten einen älteren Flachbildfernseher. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0277631/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell