Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handbremse löste sich - 54-Jähriger leicht verletzt

Marlishausen (Arnstadt)Marlishausen (Arnstadt) (ots)

Heute Morgen hat sich ein 54 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Anger leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann hatte sein Landhandelfahrzeug gegen 07.45 Uhr vor einem dortigen Haus geparkt, als sich die Handbremse löste. Der Citroen rollte rückwärts und prallte gegen eine Hauswand. Der 54-Jährige, der sich zu dieser Zeit im Verkaufsbereich des Fahrzeugs befand, zog sich leichte Verletzungen zu. An der Hauswand entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, der Schaden am Citroen beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. (fr)

