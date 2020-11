Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

ArnstadtArnstadt (ots)

Gestern Abend hat ein Unbekannter an einem Supermarkt an der Ichtershäuser Straße ein Mountainbike gestohlen. Der Geschädigte hatte das schwarze Rad der Marke Cube, Typ Aim Pro HPA im Wert von mehreren hundert Euro gegen 19.40 Uhr an einem dort befindlichen Fahrradständer abgestellt und mittels Schloss gesichert. Als er nach kurzer Zeit aus dem Geschäft zurückkam, stellte er den Diebstahl fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0276541/2020) zu melden. (fr)

