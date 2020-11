Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mountainbike gestohlen - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

Am Montagvormittag, den 16.11.2020, wurde vor einer Schule in der Wilhelm-Pieck-Straße ein Mountainbike der Marke Cube im Wert von ca. 2000,- EUR gestohlen (siehe Bild anbei). Es handelt sich um den Typ Hanzz 190 Race 27,5 pinetree´n in der Farbe blau. Das Rad war mittels eines Fahrradschloss gesichert.

Wer kann Hinweise zur Tat und zum Verbleib des MTB geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0269937/2020 zu melden. (ah)

