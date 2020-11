Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

Gesucht wird der unbekannte Fahrer eines Lkw, der gestern gegen 11.00 Uhr offenbar einen Pkw streifte und seine Fahrt fortsetzte. Er befuhr die Waldhausstraße in Richtung Eichrodter Weg und fuhr an einem parkenden Pkw vorbei. Der Lkw kollidierte mit dem linken Seitenspiegel des Pkw. Daraufhin stieg der 32-jährige Fahrer des Pkw aus und sprach den Lkw-Fahrer auf die Kollision an. Dieser sprach kein Deutsch und verließ die Unfallstelle, ohne Weiteres einer Regelung zuzuführen. Es werden Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Vorfall und zum Lkw-Fahrer unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0276257/2020 gesucht. (ah)

