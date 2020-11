Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Kellerabteile eingebrochen - Zeugen gesucht

ArnstadtArnstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 20.11.2020, gegen 17.00 Uhr, bis 21.11.2020, gegen 07.00 Uhr, sind Unbekannte in mehrere Kellerabteile zweier zusammenhängender Mehrfamilienhäuser in der Alexander-Winckler-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Gebäuden und öffneten gewaltsam mehrere Kellerabteile. Es entstand entsprechender Sachschaden, entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch lediglich ein Werkzeug. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0274766/2020) zu melden. (fr)

