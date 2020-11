Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrten unter Drogeneinfluss festgestellt

GothaGotha (ots)

Polizeibeamte haben gestern bei drei Verkehrsteilnehmern mutmaßliche Drogenbeeinflussungen festgestellt. Die Beamten kontrollierten gegen 12.15 Uhr eine 22 Jahre alte VW-Fahrerin in der Salzgitterstraße und führten einen Drogenvortest mit ihr durch. Dieser reagierte positiv auf Cannabis. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle gegen 13.20 Uhr in der Rohrbachstraße stellten die Beamten bei einem 29-Jährigen Opel-Fahrer eine mutmaßliche Beeinflussung von Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin fest. So auch bei einem 49 Jahre alten Renault-Fahrer, der gegen 14.30 Uhr in der August-Creutzburg-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Den beiden Männern und der Frau wurde zu Beweiszwecken Blut im Krankenhaus abgenommen. Die Beamten untersagten jeweils die Weiterfahrt und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell