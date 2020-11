Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alter Pkw ausgebrannt

Neustadt a. R. (Ilm-Kreis)Neustadt a. R. (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntag geriet gegen 00.15 Uhr ein alter, defekter Opel Combo in Brand. Der Pkw war auf einem Waldweg an der L1143 zwischen Neustadt und Hohe Tanne abgestellt. Der Opel brannte vollständig aus. Die Gefahr der Ausbreitung des Feuers war zu keiner Zeit gegeben. Hinweise zum ursprünglichen Eigentümer sowie zur Brandentstehung nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0275132/2020 entgegen. (ah)

