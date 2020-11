Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Eisenach (kreisfreie Stadt)Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 19.11.2020 bis Samstag, 21.11.2020, 16.30 Uhr, versuchte ein Unbekannter die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus in der Amrastraße aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, der Täter gelangte nicht in das Haus. Ein Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro wurde verursacht. Wer konnte im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Amrastraße, insbesondere im Bereich zwischen Mühlhäuser Straße und Rosenstraße wahrnehmen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0275040/2020 entgegen. (as)

