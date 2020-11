Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleiner Unfall - große Folgen

Sättelstädt (Wartburgkreis)Sättelstädt (Wartburgkreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall mit nicht alltäglichen Folgen ereignete sich am Samstagmorgen in der Kirchdorfgasse. Ein 60-Jähriger bog mit seinem Lkw samt Anhänger in die enge Gasse ein und stellte zu spät fest, dass es sich um eine Sackgasse ohne Wendemöglichkeit handelte. Bei seinen Versuchen, rückwärts aus der Gasse zu fahren, beschädigte der Fahrer einen Mast, eine Mauer und ein Geländer. Letztlich war die Situation derart verfahren, dass fremde Hilfe angefordert werden musste. Nach der Unfallaufnahme kam ein Abschleppdienst zum Einsatz, der mit erheblichen Einsatz seiner verfügbaren Technik das Gespann bergen konnte. Für die Anwohner entstanden über Stunden andauernde Verkehrsbeeinträchtigungen. Einige Anwohner boten Hilfeleistung mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen an. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell