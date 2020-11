Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgreiche Verkehrskontrollen

GothaGotha (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen konnten am Sonntagvormittag im Stadtgebiet von Gotha zwei Pkw kontrolliert werden, dessen Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln standen. So absolvierte ein 27-jähriger VW-Fahrer um 08.10 Uhr in der Gartenstraße von Gotha ebenso einen positiven Vortest, wie ein 18-jähriger VW-Fahrer um 10.30 Uhr in der Waltershäuser Straße. Beide Autofahrer durften die Beamten zur Blutentnahme begleiten und mussten ihr Fahrzeug vorläufig stehen lassen.(ri)

