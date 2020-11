Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Katz und Maus - Spiel

GothaGotha (ots)

Am Samstag gegen 14.00 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Gothaer Innenstadt zwei männliche Personen, wie diese sich an einem T-Shirt zu schaffen machten und anschließend eine Anprobe aufsuchten. Einer der beiden Männer betrat die Umkleide, während der zweite "Schmiere" stand. Nachdem beide Männer den Umkleidebereich ohne das T-Shirt verließen und auf den Ausgang zusteuerten, versuchte der Detektiv beide aufzuhalten. Beide Männer konnten flüchten, wurden jedoch vom Detektiv, welcher inzwischen die Polizei verständigte, verfolgt. Es begann von hier an ein Katz- und Mausspiel. Schlussendlich konnten die eingesetzten Polizeikräfte einen der Täter in unmittelbarer Nähe zur Bürgeraue festnehmen. Der zweite Täter war unterdes nicht mehr ausfindig zu machen. Bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen 26-jährigen Litauer aus dem Westviertel von Gotha. Dieser wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.(ri)

