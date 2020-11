Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit zwei Verletzten

Brüheim / LK GothaBrüheim / LK Gotha (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr kam ein 18-jähriger Peugeotfahrer in der Ortslage Brüheim von der Straße ab und kollidierte mit einem Haus. Die 16-Jährige Beifahrerin wie auch der Fahrer selbst wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug des Unfallfahrers, welches nicht mehr fahrbereit war, entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 3000 EUR. Der am Haus entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 EUR. Für die Bergungsmaßnahmen kamen ein Abschleppdienst und die Feuerwehr zum Einsatz. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass der 18-jährige unter Einwirkung berauschender Mittel stand. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Beide Insassen konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen.(ri)

