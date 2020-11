Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand einer Lagerhalle

Arnstadt, Ichtershäuser-Straße (Ilm-Kreis)Arnstadt, Ichtershäuser-Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Der Rettungsleitstelle Ilm-Kreis war am 22.11.2020, um 06:33 Uhr der Brand eines Gebäudes mitgeteilt worden. Aufgrund starker Rauchentwicklung wird die Bevölkerung gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. 90 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Arnstadt, Dosdorf, Ichtershausen, Branchewinda, Espenfeld, Gehren, Plaue und Rudisleben waren schon wenige Minuten nach Eingang der Brandmeldung am Ereignisort und sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden an der Lagerhalle von ca. 100.000 Euro. Ob sich Gegenstände in der Lagerhalle befinden ist derzeit offen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Gotha übernommen.

(sg)

