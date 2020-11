Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lkw-Planen beschädigt

Schwabhausen / LK GothaSchwabhausen / LK Gotha (ots)

Am Samstag kurz nach Mitternacht machten sich unbekannte Täter an insgesamt 14 Lkw zu schaffen, welche auf dem Rasthof Schwabhausen zur Einhaltung der Lenk-und Ruhezeiten abgeparkt waren. Die Täter beschädigten an den Sattelaufliegern die Planen und entwendeten diverse Gegenstände im Wert von 500 Euro. Auf ihrem Beutezug verursachten die Täter dabei einen Schaden von 4500 EUR. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gotha Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftaten geben können. Az 0274729/2020 (ri)

