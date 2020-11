Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Gerstungen (Wartburgkreis)Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 55-Jähriger wurde am Freitagabend in der Landstraße kontrolliert, da an seinem Fahrrad keinerlei Beleuchtungseinrichtungen vorhanden waren. Aufgrund von Auffälligkeiten hinsichtlich eines möglichen Drogenkonsums vertieften die Beamten die Kontrolle. Im Rucksack des Mannes wurde eine kleine Menge Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Gegen den Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (as)

