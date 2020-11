Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Eisenach (kreisfreie Stadt)Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Schmelzerstraße wurden zwischen Freitag, 20.11.2020, 23.30 Uhr und dem Folgetag, 09.30 Uhr, drei Kellerverschläge gewaltsam geöffnet. Der Sichtschutz dieser und eines weiteren Kellerabteils wurden zudem durchtrennt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet und ein Sachschaden von etwa 50 Euro verursacht. Wie der oder die unbekannten Täter in das Haus gelangten, ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0274749/2020 entgegen. (as)

