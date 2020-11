Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Jugendlicher ohne Führerschein unterwegs

GothaGotha (ots)

Beamte der Polizei Gotha kontrollierten am späten Freitagabend einen Pkw in der Schäferstraße in Gotha. Der Fahrzeugführer erregte die Aufmerksamkeit der Beamten nachdem er im Kreuzungsbereich Leinastraße/Uelleber Straße den Motor "abgewürgt" hatte. Nach der Anhaltung stellte sich der Fahrer als 13-jähriger Jugendlicher heraus. Dieser hatte heimlich den Fahrzeugschlüssel des Pkw seiner Mutter an sich genommen und war mit drei Freunden zu einer Spritztour aufgebrochen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, brachten den Jugendlichen nach Hause und fertigten eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (cb)

