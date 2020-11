Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 45-Jähriger verursacht Verkehrsunfall und flüchtet anschließend

EisenachEisenach (ots)

Gestern Abend hat ein 45-Jahre alter Mann in der Julius-Lippold-Straße offenbar einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der 45-Jährige war gegen 22.45 Uhr in Richtung Amsdorfstraße unterwegs und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Anschließend entfernte er sich mit seinem Iveco Fiat. Mit Hilfe von Zeugenaussagen konnten Polizeibeamte den Mann kurz darauf in der Nähe stellen. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Zu Beweiszwecken wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen. Darüber hinaus war der 45-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell