LPI-GTH: Pkw kam auf dem Dach zum Liegen - 29-Jährige leicht verletzt

Heute Morgen hat sich eine 29 Jahre alte Audi-Fahrerin bei einem Unfall auf der L1021 leicht verletzt. Die 29-Jährige war gegen 07.00 Uhr von Gerstungen kommend in Richtung Neustädt unterwegs, als sie auf regennasser Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 29-Jährige wurde medizinisch versorgt, an ihrem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (fr)

