Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kupferkabel entwendet - Zeugen gesucht

ArnstadtArnstadt (ots)

Zwischen Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, gegen 09.00 Uhr, haben Unbekannte rund 20 Meter Kupferkabel von einer Baustelle an der Straße Am Obertunk gestohlen. Der Wert der Beute liegt bei knapp 3.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0273027/2020) zu melden. (fr)

