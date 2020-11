Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken Verkehrsunfall verursacht

EisenachEisenach (ots)

Gestern Abend verursachte eine 33-Jährige unter Alkoholeinfluss offenbar einen Verkehrsunfall. Sie befuhr mit ihrem VW die Karolinenstraße und verlor plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie streifte einen am Straßenrand abgestellten Pkw und fuhr auf einen weiteren stehenden Pkw auf. Die Fahrerin blieb dem ersten Anschein nach unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Sie wurde zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. Für kurze Zeit war die Karolinenstraße gesperrt. Gegen die 33-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

