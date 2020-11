Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Postsendungen

ArnstadtArnstadt (ots)

Am Donnerstag, den 05.11.2020, wurde einer Postzustellerin in der Fußgängerzone in der Erfurter Straße gegen 11.55 Uhr ein Beutel mit drei Postsendungen (2 x Päckchen, 1x Briefsendung) durch einen Unbekannten gestohlen. Der Beutel hing zum Zeitpunkt des Diebstahls an dem Wagen der Postzustellerin, der kurzzeitig in der Straße abgestellt war. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0260344/2020 entgegengenommen. (ah)

