Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Werkzeugen und Einrichtungsgegenständen - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis)Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Im Zeitraum vom 14.11.2020, gegen 16.00 Uhr, bis gestern Nachmittag, gegen 16.00 Uhr, sind Unbekannte in ein im Bau befindliches Haus an der Straße Am Bermberg eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Objekt und entwendeten diverse Werkzeuge und Einrichtungsgegenstände im Wert von ca. 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0272331/2020) zu melden. (fr)

