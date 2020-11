Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl von Pedelec

Stedtfeld (Eisenach)

Am 19.06.2020 zwischen 08.15 Uhr und 13.30 Uhr hat ein bislang nicht identifizierter Mann ein an der Straße Am Goldberg abgestelltes blaues Pedelec der Marke Fischer gestohlen. Das Rad der Geschädigten war neben dem Eingangsbereich eines dort ansässigen Firmenzentrums, mittels Schloss gesichert, in einem Fahrradständer abgestellt. Auf den Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der Tatverdächtige zunächst mit einem Fahrrad über den Parkplatz vor dem Gebäude fuhr und den Bereich später mit dem Pedelec der Geschädigten wieder verließ. Wer kann Angaben zur abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0139046/2020) entgegen. Ein Beschluss des zuständigen Amtsgerichts zur Veröffentlichung der Aufnahmen zu Fahndungszwecken in der Öffentlichkeit liegt vor. (fr)

