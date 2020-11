Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Der Fahrer eines unbekannten Pkw in der Farbe Rot stieß am 17.11.2020, zwischen 14.00 Uhr bis 14.15 Uhr, beim Einparken in der Humboldtstraße in einer Wendeschleife gegen einen weißen Transporter. Offenbar wollte der Unbekannte in eine quer zur Fahrspur angeordnete Parklücke fahren und stieß gegen die rechte vordere Fahrzeugecke des links neben ihm und rückwärts eingeparkten Transporters. Der Fahrer des unbekannten Pkw flüchtete, ohne seine Beteiligung am Unfall anzugeben. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0271050/2020 entgegen. (ah)

