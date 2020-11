Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weste gewaltsam entrissen - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

Am 11.11.2020, gegen 19.30 Uhr, wurde eine junge Frau aus Eisenach während eines Spaziergangs in der Stregdaer Allee Opfer eines Überfalls. Unbemerkt näherten sich zwei männliche Personen von hinten und entrissen ihr gewaltsam ihre Weste, welche sie offen über ihrer Winterjacke trug. Nachdem die unbekannten Männer sich das Kleidungsstück angeeignet hatten, flüchteten sie unerkannt in Richtung Kreisel Ernst-Thälmann-Straße. Eine Personenbeschreibung ist nicht bekannt. Bei der Weste handelt es sich um ein seltenes Kleidungsstück mit der Aufschrift: " Missglückte Welt + Sippschaft Merkers", der Band "Swiss + und Andern".

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu den flüchtigen Personen machen können oder eigene Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0266915/2020) zu melden.

