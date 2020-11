Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebesgut aufgefunden - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

Am 13.11.2020 wurde durch einen Unbekannten ein Fahrrad aus einem Keller in der August-Rudloff-Straße entwendet und gestern Vormittag in der Scheidlerstraße wieder aufgefunden. Der Besitzer konnte es bereits wieder in Empfang nehmen. Wer hat Personen gesehen, die im genannten Zeitraum mit dem Fahrrad unterwegs waren oder es in der Scheidlerstraße abgestellt haben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0267981/2020) zu melden. (fr)

