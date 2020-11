Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 53-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Röhrensee (Ilm-Kreis)Röhrensee (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Morgen hat sich ein 53 Jahre alter VW-Fahrer bei einem Unfall auf der L1045 schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 08.00 Uhr von Mühlberg kommend in Richtung Holzhausen unterwegs, als er offenbar auf Grund der blendenden Sonne in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Durch den Unfall erlitt der 53-Jährige schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (fr)

