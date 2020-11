Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

GothaGotha (ots)

Polizeibeamte haben gestern Vormittag und in der vergangenen Nacht bei zwei Verkehrsteilnehmern mutmaßliche Drogenbeeinflussungen festgestellt. Gestern Vormittag ergaben sich während einer Unfallaufnahme gegen 10.30 Uhr in der Hersdorfstraße Anhaltspunkte dafür, dass ein 40 Jahre alter Unfallbeteiligter unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Die Beamten führten einen Drogenvortest mit dem Mann durch, der positiv auf Cannabis reagierte. Zuvor war der Renault-Fahrer offenbar auf den Hyundai einer 56-Jährigen aufgefahren. Es entstand entsprechender Sachschaden, verletzt wurde niemand. Gegen 01.00 Uhr in der vergangenen Nacht kontrollierten Beamte einen 24 Jahre alten VW-Fahrer in der Gartenstraße. Der bei ihm durchgeführte Drogenvortest reagierte ebenfalls positiv auf Cannabis. Beiden Fahrzeugführern wurde zu Beweiszwecken Blut abgenommen. Die Beamten leiteten entsprechende Verfahren gegen sie ein. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell