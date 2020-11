Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 46-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

IlmenauIlmenau (ots)

Am Samstagabend hat ein 46 Jahre alter Mann bei einer Auseinandersetzung in der Bergrat-Mahr-Straße schwere Verletzungen erlitten. Der deutsche Staatsangehörige geriet gegen 21.00 Uhr offenbar mit einem 43 Jahre alten Mann, ebenfalls deutsch, zunächst in Streit. Im weiteren Verlauf soll der 43-jährige Tatverdächtige den 46-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand im Gesicht verletzt haben. Der Verletzte wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Tatabläufen und Hintergründen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0268718/2020) zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell