Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Vereinsgebäude - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

Im Zeitraum Samstag, gegen 15.00 Uhr, bis gestern, gegen 11.45 Uhr, sind Unbekannte in ein Vereinsgebäude an der Straße Hinter der Mauer eingebrochen. Die Täter gelangten in die Räumlichkeiten und entwendeten einen Lautsprecher der Marke Mipro, eine Gitarre des Herstellers Tayler sowie Lebensmittel im Gesamtwert von rund 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0268855/2020) zu melden. (fr)

