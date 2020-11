Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Keller eingebrochen - Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

Gestern wurden der Polizei zwei Einbrüche in Kellerabteile innerhalb von Gebäuden in der Waschgasse und in der Konstantin-Ziolkowski-Straße gemeldet. Im Zeitraum von Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, bis gestern Vormittag, gegen 11.00 Uhr, haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu zwei Kellerabteilen einer Tiefgarage in der Waschgasse verschafft. Sie erbeuteten drei Fahrräder:

- Rotes Mountainbike der Marke Bergamont - Mountainbike der Marke Scott in den Farben Lila und Weiß - Mountainbike der Marke Scott in den Farben Schwarz und Weiß

Die Räder haben einen Gesamtwert von rund 1.000 Euro.

Bei einem weiteren Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Konstantin-Ziolkowski-Straße entwendeten Unbekannte zwischen vergangenem Donnerstag und gestern, gegen 14.00 Uhr, Angelausrüstung sowie diverse Werkzeuge. Auch hier beläuft sich der Wert des Diebesgutes auf rund 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell