Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Briefkasten und Fensterscheibe

GothaGotha (ots)

Am Samstag gegen 23:25 Uhr fiel einer Polizeistreife in Gotha, Siebleber Straße ein aufgesprengter Briefkasten und eine mit Farbekugeln beschmierte Schaufensterscheibe auf. Bei dem Objekt handelt es sich um ein Wahlkreisbüro. Durch die Sprengung wurde der Briefkasten beschädigt. Der Briefkasten war augenscheinlich leer. Ein Mitarbeiter des Wahlkreisbüro konnte erreicht werden. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um sachdienliche Hinweise unter der Bezugsnummer: 0268662. (as)

