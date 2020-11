Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bevorrechtigten Missachtet

GothaGotha (ots)

Freitag gegen 08:30 Uhr kam es in Gotha, Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW VW und einem LKW Multicar. Die 56jährige VW Fahrerin wollte an einem stehenden Bus links vorbeifahren. Beim Spurwechsel beachtete sie den 51jährigen Mulicar Fahrer nicht und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der PKW VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 3.000,- Euro (as)

