Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden

GothaGotha (ots)

Am Freitag gegen 12:00 Uhr kam es in Gotha Waltershäuser Straße Ecke 18. März Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW und der Straßenbahn. Der 54jährige LKW Fahrer wollte von der Waltershäuser Straße nach rechts in die 18. März Straße einbiegen. Hierbei kollidierte er mit der Straßenbahn. Am LKW entstand ein Schaden von ca. 3.000,- Euro und an der Straßenbahn ein Schaden von ca. 10.000,- Euro. Verletzt wurde zum Glück keiner. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell