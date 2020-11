Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Garten

NeudietendorfNeudietendorf (ots)

Am Samstag gegen 15:25 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Garteneinbruch in Neudietendorf informiert. Der Gartenbesitzer gab an, dass in der Zeit vom 31.10.2020 bis zum 14.11.2020 in seinem Garten eingebrochen wurde. Es wurden div. Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von 500,- Euro entwendet. Der Schaden am Gartentor und zwei Gebäuden wurden auf ca. 100,- Euro geschätzt. Die Polizei bitte um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bezugsnummer: 0268502. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell