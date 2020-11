Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trickbetrug angezeigt

IlmenauIlmenau (ots)

Am Freitag, 13.11.2020 meldeten sich gleich zwei Ilmenauer Bürger unabhängig voneinander bei der Polizei, um einen Betrug anzuzeigen. Beide wurden im Laufe des Vormittags telefonisch über ihren Gewinn bei einem Preisausschreiben informiert. Hierbei wurden ihnen 38.000,- Euro Gewinn in Aussicht gestellt. Um die Gewinnsumme zu erhalten, sollten die "glücklichen Gewinner" für 900,- Euro Google-Play-Karten kaufen, die Gutscheinnummern freirubbeln und diese Nummern, bei einem weiteren Anruf, an die Anruferin weitergebe. Während ein 71-jähriger Ilmenauer noch rechtzeitig bemerkte, dass er einem Betrug aufliegen könnte, erwies sich der Freitag der 13. für einen 66-jährigen Ilmenauer nicht als Glückstag. Er erwarb die Google-Play-Karten und übergab die Nummern an die unbekannte Anruferin. Auf seinen Gewinn wird er allerdings vergeblich warten. Die Polizei weist auf diesem Weg noch einmal darauf hin, dass es sich hierbei um eine typische Betrugsmasche handelt und bitte alle Bürger, vorsichtig und aufmerksam zu sein, um nicht Opfer einer Betrugsstraftat zu werden. (dl)

