Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bikes aus Garage entwendet - Zeugen gesucht

IlmenauIlmenau (ots)

Am Freitag, 13.11.20 gegen 11:00 Uhr meldete sich ein 45-jähriger Ilmenauer bei der Polizei, da er gerade in der Unterpörlitzer Straße in Ilmenau eine männliche Person festgestellt hat, welche sein gestohlenes E-Bike der Marke Cube mit sich führte. Trotz des schnelles Einsatzes der Polizei konnte der unbekannte männliche Täter mit seinem eigenen Fahrrad in unbekannte Richtung fliehen. Zuvor lies er das gestohlene Fahrrad des 45-jährigen liegen, so dass dieser sich wieder in Besitz seines Rades bringen konnte. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass durch unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagabend 20:00 Uhr bis Freitagfrüh 10:45 Uhr insgesamt 2 E-Bikes der Marke Cube im Wert von jeweils 2800,- Euro aus der Garage des 45-Jährigen in Ilmenau, Sperberring entwendet wurden. Wie der Täter hierbei in die Garage kam ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht haben (Bezugsnummer 0267667/2020). (dl)

