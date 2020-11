Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Graffitischmierereien

MosbachMosbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Waldbadstraße in Mosbach mehrere Gebäude, sowie Stromkästen durch Unbekannte mit Graffiti beschmiert. Wer in der Nacht in diesem Bereich Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eisenach zu melden. (mb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell