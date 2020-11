Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleinbrand

EckhardtshausenEckhardtshausen (ots)

Am Freitag gegen 17.30 Uhr sind in der Quergasse eine Garage, sowie ein Hundezwinger auf einem Grundstück in Brand geraten. Beide Gelasse sind durch das Feuer vollständig zerstört worden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 6000,- EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (mb)

