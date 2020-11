Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Pflegedienst

EisenachEisenach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Pflegedienst in der Friedensstraße. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und es wurden Bargeld, sowie Elektronikartikel im Gesamtwert von ca. 1400 Euro entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, welche in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach entgegen. (mb)

