Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte eine E-Bike von einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße gestohlen. Zwischen 23.00 Uhr und 06.45 Uhr gelang es den Tätern auf bislang unbekannte Weise das mittels Schloss gesicherte, schwarze Rad der Marke Focus, Typ Planet 6.7, im Wert von rund 1.600 Euro an sich zu nehmen und anschließend zu flüchten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0267502/2020) zu melden. (fr)

