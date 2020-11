Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Gartenlauben - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha)Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde in Gartenlauben am Müllersweg und an der Straße An den Drei Teichen eingebrochen. Im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 13.00 Uhr gelangten Unbekannte auf ein Gartengrundstück am Müllersweg und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer dort befindlichen Gartenlaube. Aus dieser erbeuteten sie eine Axt sowie eine Motorsäge, beides Werkzeuge der Marke Stihl, im Wert von rund 150 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Diverse Elektrogeräte entwendeten Unbekannte aus einer Gartenlaube an der Straße An den Drei Teichen. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 17.30 Uhr und 15.30 Uhr. Die Täter drangen gewaltsam in die Laube ein und nahmen das Diebesgut im Wert von rund 1.000 Euro an sich. Darüber hinaus verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden. (fr)

