Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handgreifliche Auseinandersetzung - 20-Jähriger verletzt

IlmenauIlmenau (ots)

Gestern Abend kam es im Bereich des Bahnhofs zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 20-Jähriger Verletzungen am Kopf erlitt. Der deutsche Staatsangehörige geriet gegen 22.15 Uhr zunächst mit einem 17-Jährigen ebenfalls deutschen Staatsangehörigen in Streit, der im weiteren Verlauf handgreiflich wurde. Schließlich wirkte der 17-Jährige offenbar derart auf den 20-Jährigen ein, dass dieser leichte Verletzungen am Kopf davon trug. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte jedoch im Nahbereich durch eingesetzte Polizeibeamte gestellt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der polizeibekannte Minderjährige an seine Mutter übergeben. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (fr)

