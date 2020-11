Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Günthersleben (Landkreis Gotha)Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag hat eine 69 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Oberried leichte Verletzungen erlitten. Die 69-Jährige schob ihr Fahrrad gegen 15.15 Uhr auf einem dortigen Gehweg, als sie offenbar von einem 19-Jährigen Peugeot-Fahrer, der rückwärts von einem Parkplatz auf die Straße fahren wollte, übersehen wurde. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die 69-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. (fr)

