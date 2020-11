Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

EisenachEisenach (ots)

Im Zeitraum vom 05.11.2020, gegen 17.00 Uhr, bis 12.11.2020, gegen 16.30 Uhr, sind Unbekannte in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße An der Tongrube eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam in die Räumlichkeit ein, erbeuteten ein braunes Rennrad und eine Küchenmaschine der Marke AEG sowie mehrere Paar Schuhe im Gesamtwert von rund 1.000 Euro und flüchteten anschließend. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0267087/2020) zu melden. (fr)

