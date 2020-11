Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

ArnstadtArnstadt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in eine Wohnung im Lohmühlenweg. Gestern Vormittag gelangten der oder die Täter in das Mehrfamilienhaus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss. Hier wurden die Räume durchsucht und nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Anschließend flüchteten die Täter. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0266909/2020 ) zu melden. (fr)

