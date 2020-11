Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 16-Jähriger bei Auseinandersetzung leicht verletzt - Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

Gestern Nachmittag hat ein 16 Jahre alter Jugendlicher im Verlauf einer Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle in der Gartenstraße Verletzungen im Gesicht erlitten. Der 16-Jährige geriet mit einem bislang unbekannten weiteren Jugendlichen zunächst in Streit, in dessen Folge der Unbekannte gewaltsam auf den 16-Jährigen einwirkte und anschließend den Bus der Linie A in Richtung Eschleber Straße bestieg. Der 16-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 16 Jahre alt und etwa 160 cm groß - normale Statur, schwarze Haare, auffällig dicke Nase - bekleidet mit einer blau-weißen Jacke

Wer kann Angaben zur Identität der beschriebenen Person machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0264771/2020) entgegen. (fr)

